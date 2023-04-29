https://news.day.az/society/1560017.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 354 факта заражения коронавирусной инфекцией. 820 861 человек вылечился, 10 241 скончался, число активных больных - 252.
За прошедшие сутки проведено 1 166 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 589 504 теста.
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