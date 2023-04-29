В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 354 факта заражения коронавирусной инфекцией. 820 861 человек вылечился, 10 241 скончался, число активных больных - 252.

За прошедшие сутки проведено 1 166 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 589 504 теста.