Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах

Стали известны имена погибших во время тяжелой аварии на дороге Баку-Газах.

Как сообщил Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, авария произошла на недавно построенном и не введенном в эксплуатацию участке автомагистрали Баку-Газах на территории Агстафинского района в результате столкновения автомобилей марок ВАЗ 2107 и Toyota, передает Day.Az.

В ходе предварительного расследования стало известно, что погибли находившиеся в автомобиле марки ВАЗ 2107 жители Агстафинского района Эльшад Намазов, 1991 года рождения, Рамин Мамедов, 1994 года рождения, житель Физулинского района Гусейн Мамедгасанов, 1976 года рождения, а другие пассажиры - жители Агстафинского района - Орхан Халилов, 1999 года рождения, и Сархан Велиев, 1994 года рождения, получили травмы. Кроме того, из 6 человек, находившихся в автомобиле марки Toyota, 3 получили травмы средней и тяжелой степени тяжести, 3 - легкие телесные повреждения.