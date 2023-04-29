Тяжелое ДТП в Агдаме
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В Агдаме произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария зафиксирована в селе Эйвазлы.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2107" потерял управление и врезался в дерево.

По сообщению, в машине находились 4 человека.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

По данному факту проводится расследование.