https://news.day.az/society/1560079.html Тяжелое ДТП в Агдаме - есть погибшие и раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Агдаме - есть погибшие и раненые - ФОТО
В Агдаме произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария зафиксирована в селе Эйвазлы.
Водитель автомобиля "ВАЗ 2107" потерял управление и врезался в дерево.
По сообщению, в машине находились 4 человека.
В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
По данному факту проводится расследование.
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