В Шамкире в ДТП погиб офицер полиции

В результате аварии в Шамкире один человек погиб и 4 получили травмы.

Как сообщает Day.Az, в результате ДТП погиб офицер полиции Сейидрустам Алиев 1991 года рождения.

Личности 4 пострадавших:

Тогрул Гулузаде (2001);

Азер Бахлулзаде (2022);

Фикрет Багиров (2001);

Зиреддин Махмудов (1997).

ХХХ

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 29 апреля около 23 часов на участке дороги Баку-Газах в Шамкирском районе столкнулись автомобили марки "Нива", за рулем которой находился Сейидрустам Алиев 1991 года рождения, и "Приора", управляемый Фикретом Багировым 2001 года рождения. В результате ДТП С.Алиев скончался на месте происшествия, другой водитель госпитализирован.

Проводится расследование.

С.Алиев был офицером полиции, служил в Гедабекском РОП.