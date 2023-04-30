В Шамкире в ДТП погиб офицер полиции
В результате аварии в Шамкире один человек погиб и 4 получили травмы.
Как сообщает Day.Az, в результате ДТП погиб офицер полиции Сейидрустам Алиев 1991 года рождения.
Личности 4 пострадавших:
Тогрул Гулузаде (2001);
Азер Бахлулзаде (2022);
Фикрет Багиров (2001);
Зиреддин Махмудов (1997).
ХХХ
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 29 апреля около 23 часов на участке дороги Баку-Газах в Шамкирском районе столкнулись автомобили марки "Нива", за рулем которой находился Сейидрустам Алиев 1991 года рождения, и "Приора", управляемый Фикретом Багировым 2001 года рождения. В результате ДТП С.Алиев скончался на месте происшествия, другой водитель госпитализирован.
Проводится расследование.
С.Алиев был офицером полиции, служил в Гедабекском РОП.
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