Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 1 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в отдельных местах ожидаются временами дожди. Ночью местами на полуострове возможна гроза. Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, ливни, гроза и град, в высокогорных районах возможен мокрый снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 2-8° тепла, днем 6-9° тепла.