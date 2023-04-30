https://news.day.az/society/1560231.html В Геранбое сель унес автомобили - ФОТО
В Геранбое сель унес автомобили - ФОТО
В Геранбойском районе после проливных дождей произошел сель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 16 часов селем были затоплены села Гюрзалар и Борсунлу района.
Из-за селя движение автомобилей по сельским дорогам полностью прекращено. Селевой поток унес несколько автомобилей в селе Гюрзалар.
Об ущербе, нанесенном селем, ничего не сообщается.
Отметим, что сегодня в нескольких селах Геранбойского района выпал град.
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