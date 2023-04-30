В Геранбое сель унес автомобили

В Геранбойском районе после проливных дождей произошел сель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 16 часов селем были затоплены села Гюрзалар и Борсунлу района.

Из-за селя движение автомобилей по сельским дорогам полностью прекращено. Селевой поток унес несколько автомобилей в селе Гюрзалар.

Об ущербе, нанесенном селем, ничего не сообщается.

Отметим, что сегодня в нескольких селах Геранбойского района выпал град.