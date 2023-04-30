В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 26 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 380 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 867 человек вылечились, 10 241 человек скончался, число активных больных - 272.

За прошедшие сутки проведено 753 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 590 257 тестов.