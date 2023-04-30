Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 228 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 58, вторую дозу получили 138 человек, "бустерную" дозу - 26 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 6.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 960 874, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 697, вторую дозу получили 4 881 243, "бустерную" дозу - 3 402 779 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 266 155 человек.