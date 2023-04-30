Страшное ДТП в Баку: три человека сгорели заживо

Сегодня около 21:14 часов на территории Бинагадинского района столицы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Балаханы.

По предварительным данным, в результате столкновения 3 автомобилей погибли 3 человека. На место происшествия были привлечены пожарные машины.

В пресс-службе МВД сообщили, что автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с двумя автомобилями марки "Мерседес" и опрокинулся. В результате столкновения при пожаре в автомобиле марки "ВАЗ-2107" погибли водитель и пассажир.

По данному факту проводится расследование.