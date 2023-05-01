Какие улицы Баку страдают от пробок? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2. Улица Кероглу Рагимова, начиная от пересечения с улицей Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
3. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре