https://news.day.az/society/1560325.html МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО
Ливни и град, прошедшие вчера в ряде районов Азербайджана, вызвали ряд последствий.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, на "горячую линию - 112" поступила информация о том, что в результате ливней оказались затоплены частные дома и приусадебные участки, сельские дороги в селах Агкенд, Демирчилер и Гасангая Тертерского района.
На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра министерства. Были осуществлены эвакуация людей и откачка воды из затопленных мест.
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