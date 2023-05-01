МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий

Ливни и град, прошедшие вчера в ряде районов Азербайджана, вызвали ряд последствий.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана, на "горячую линию - 112" поступила информация о том, что в результате ливней оказались затоплены частные дома и приусадебные участки, сельские дороги в селах Агкенд, Демирчилер и Гасангая Тертерского района.

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра министерства. Были осуществлены эвакуация людей и откачка воды из затопленных мест.