https://news.day.az/society/1560370.html Важная новость для учащихся начальных классов
Важная новость для учащихся начальных классов
С сегодняшнего дня начинаются дополнительные пятидневные весенние каникулы для учащихся начальных классов.
Как сообщает Day.Az, они продлятся до 5 мая.
Поскольку 6 мая и 7 мая приходятся на выходные дни, первый учебный день после праздника - 8 мая.
Отметим, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.
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