Важная новость для учащихся начальных классов

С сегодняшнего дня начинаются дополнительные пятидневные весенние каникулы для учащихся начальных классов.

Как сообщает Day.Az, они продлятся до 5 мая.

Поскольку 6 мая и 7 мая приходятся на выходные дни, первый учебный день после праздника - 8 мая.

Отметим, что занятия в общеобразовательных учебных заведениях начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.