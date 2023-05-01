https://news.day.az/society/1560393.html Тяжелое ДТП в Мехдиабаде
Тяжелое ДТП в Мехдиабаде
В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Мехтиабад Абшеронского района сгорели воспламеняющиеся конструкции трех автомобилей.
Как сообщили Day.Az в МЧС, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны пожар был локализован и потушен в короткие сроки.
Близлежащие электрические столбы защищены от огня.
Тело одного человека, обнаруженное в одном из сгоревших автомобилей во время разведки места пожара, было передано по назначению.
В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.
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