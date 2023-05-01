Тяжелое ДТП в Мехдиабаде

В результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Мехтиабад Абшеронского района сгорели воспламеняющиеся конструкции трех автомобилей.

Как сообщили Day.Az в МЧС, благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны пожар был локализован и потушен в короткие сроки.

Близлежащие электрические столбы защищены от огня.

Тело одного человека, обнаруженное в одном из сгоревших автомобилей во время разведки места пожара, было передано по назначению.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.