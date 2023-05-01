Четыре телеканала получили предупреждения

1 мая 2023 года в онлайн-формате состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, на заседании были обсуждены итоги мониторинга, проведенного Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики и Аудиовизуальным советом в связи с распространением рекламы в эфире.

После обсуждений Совет сделал предупреждение ООО "Хазар ТВ", Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан", ООО "ARB 24" и Независимой телерадиокомпании "Dünya" в связи с выявленными нарушениями.