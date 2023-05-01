https://news.day.az/society/1560398.html МЧС Азербайджана отчиталось о выездах на тушение пожаров за минувшие сутки
МЧС Азербайджана отчиталось о выездах на тушение пожаров за минувшие сутки
МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 24 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 фактом ДТП.
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