МЧС Азербайджана отчиталось о выездах на тушение пожаров за минувшие сутки

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 24 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 фактом ДТП.