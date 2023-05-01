Задержан наркокурьер, вербовавший девушек

Сотрудники Сабаильского районного управления полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали жительницу Сумгайыта Рамилю Гурбанову.

Об этом сообщили Day.Az пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

При досмотре у нее было обнаружено наркотическое средство героин, приобретенное для личного употребления. Рамиля Гурбанова рассказала, что приобрела героин у своего знакомого по имени Эмиль, а доставкой наркотиков занималась по его заданию.

Житель Сальянского района Эмиль Гаджиев, продавший наркотики Рамиле Гурбановой, был задержан на территории Сабаильского района и передан следствию. При обыске в доме, где он проживал, было обнаружено около 2 кг героина, метамфетамина, 15 кг марихуаны и другие вещественные доказательства. Эмиль Гаджиев признался, что продавал наркотики в столице. Он рассказал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Аскер, с которым познакомился в социальных сетях, и по указанию этого человека организовал продажу наркотиков в столице.

По выявленным фактам в Сабаильском районном отделе полиции продолжается расследование.