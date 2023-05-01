Начался процесс над бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Зарифы Аббасовой, работавшей бухгалтером представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и обвиняемой в присвоении 980 тысяч манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе процесса под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

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