https://news.day.az/society/1560475.html Начался процесс над бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане
Начался процесс над бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Зарифы Аббасовой, работавшей бухгалтером представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане и обвиняемой в присвоении 980 тысяч манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе процесса под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре