Пограничная служба задержала товаров на десятки миллионов манатов в апреле

В прошлом месяце в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, была задержана контрабанда на общую сумму 28 миллионов 565 тысяч 509 манатов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает Day.Az.

Согласно информации, в том числе это дроны, предназначенные для видеосъемки, ювелирные изделия, наркотические средства, патроны к пистолету, табачные изделия.