https://news.day.az/society/1560492.html Пограничная служба задержала товаров на десятки миллионов манатов в апреле
Пограничная служба задержала товаров на десятки миллионов манатов в апреле
В прошлом месяце в результате мер, осуществленных в рамках борьбы с контрабандной деятельностью, была задержана контрабанда на общую сумму 28 миллионов 565 тысяч 509 манатов.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает Day.Az.
Согласно информации, в том числе это дроны, предназначенные для видеосъемки, ювелирные изделия, наркотические средства, патроны к пистолету, табачные изделия.
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