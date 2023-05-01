В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлен 1 новый случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 873 человека вылечились, 10 242 скончались, число активных больных - 271.

За прошедшие сутки проведено 679 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 590 936 тестов.