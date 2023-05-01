https://news.day.az/society/1560566.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки выявлен 1 новый случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 873 человека вылечились, 10 242 скончались, число активных больных - 271.
За прошедшие сутки проведено 679 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 590 936 тестов.
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