Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3, второй и третьей дозами никто не прививался.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 960 877, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 410 697, вторую дозу получили 4 881 246 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 402 779, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 266 155 человек.