В селе Джоджуг Марджанлы погиб пастух, подорвавшись на мине

В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района пастух подорвался на противотанковой мине.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По информации, инцидент произошел на неразминированном участке.

Житель села Газахлар Физулинского района Алышов Октай Байрам оглы, 1964 года рождения, занимавшийся животноводством, перейдя на неразминированный участок, погиб, подорвавшись на противотанковой мине.