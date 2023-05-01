Полиция арестовала иранских шпионов в Азербайджане

Сотрудники полиции задержали лиц, причастных к пропаганде религиозного радикализма и другой подрывной деятельности в Азербайджане, финансируемой за счет продажи наркотиков.

По информации Day.Az, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны и переданы следствию 16 человек.

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