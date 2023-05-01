https://news.day.az/society/1560584.html Полиция арестовала иранских шпионов в Азербайджане
Полиция арестовала иранских шпионов в Азербайджане
Сотрудники полиции задержали лиц, причастных к пропаганде религиозного радикализма и другой подрывной деятельности в Азербайджане, финансируемой за счет продажи наркотиков.
По информации Day.Az, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны и переданы следствию 16 человек.
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