https://news.day.az/society/1560590.html ANAMA обратилось к гражданам - ФОТО
ANAMA обратилось к гражданам - ФОТО
Агентство Азербайджана по разминированию еще раз обратилось к гражданам в связи с увеличением числа минных инцидентов в последние дни, сообщает в понедельник Day.Az.
"Несоблюдение правил во время поездки на освобожденные от оккупации территории, выход за пределы безопасных зон, несоблюдение требований предупреждающих знаков, безответственные и необдуманные шаги могут поставить вас и ваших близких лицом к лицу с большой трагедией. Для предотвращения этого давайте будем солидарны в проявлении ответственности. Давайте все вместе безопасно двигаться к "Большому возвращению!"" - говорится в обращении.
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