На каких улицах Баку затруднено движение?
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2. Трасса Баку -Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Круг "20 января";
7. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева, в сторону центра;
8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
10. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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