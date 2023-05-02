Сотрудники СГБ взошли на "Пик Гейдара"

По случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана совершила очередное восхождение на "Пик Гейдара" - вершину, названную в честь великого лидера, на высоте 3751 метр над уровнем моря, расположенную в массиве Гызыл-Гая Башдагского хребта гор Большого Кавказа.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в пресс-центре Службы государственной безопасности.

Взойдя на пик, участники восхождения с глубоким уважением почтили память великого лидера. Они подняли Государственный флаг Азербайджанской Республики, разместили на вершине плакат с названием и эмблемой Службы государственной безопасности, а также памятную доску, отображающую юбилейную дату - 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Памятная доска изготовлена из куска породы, добытой на природных месторождениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.