В Зангилане прошла акция по посадке тысяч деревьев

В связи с работами по восстановлению в Зангилане лесного массива, состоящего из 30 тысяч деревьев, проведением акции по посадке деревьев на территории по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована поездка в Зангиланский район.

Как сообщили Day.Az во вторник в Фонде возрождения Карабаха, в поездке, осуществленной при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и при организации Фонда возрождения Карабаха, приняли участие более 20 доноров и партнеров Фонда, поддержавших закладку леса, а также представители общественности.

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