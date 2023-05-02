В ряде районов Баку не будет воды

Из-за аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку в столице будет ограничена подача воды в ряде районов.

Как сообщили Day.Az во вторник в ОАО "Азерсу", в связи с проведением работ по ликвидации аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов города Баку, а также в села Гаджигабульского района, расположенные вдоль маршрута магистрального водопровода.