В результате аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку в Гарадаге затопило дорогу.

Как сообщили Day.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на горячую линию "112" поступила информация о том, что в результате аварии на участке магистрального водопровода Кура-Баку, проходящем по территории Гарадагского района города Баку, затопило прилегающие территории на 19-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска были немедленно привлечены на территорию для проведения работ по откачке воды и других необходимых мер безопасности.

Будет предоставлена дополнительная информация.