Сегодня в мечеть "Мешеди Дадаш" назначен новый имам, им стал Али Шербетов.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, также состоятся другие назначения в мечеть, в том числе религиозных деятелей-женщин.

Отметим, что предыдущим имамом мечети "Мешеди Дадаш" был Гаджи Шахин Гасанли.