https://news.day.az/society/1560685.html В мечеть "Мешеди Дадаш" назначен новый имам
В мечеть "Мешеди Дадаш" назначен новый имам
Сегодня в мечеть "Мешеди Дадаш" назначен новый имам, им стал Али Шербетов.
Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
По его словам, также состоятся другие назначения в мечеть, в том числе религиозных деятелей-женщин.
Отметим, что предыдущим имамом мечети "Мешеди Дадаш" был Гаджи Шахин Гасанли.
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