Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане?

В настоящее время наблюдается усиление северо-западного ветра до 20 м/с в Балакяне, Нафталане, 18 м/с в Агдаме, 17 м/с в Сабирабаде, Нахчыване, Барде, 16 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 13-15° тепла, в Нахчыване 7-12° тепла, в горных районах 3-7° тепла, в высокогорных районах до 3°мороза, в низменных районах 11-14° тепла.

Нестабильная, дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до вечера 4 мая. В некоторых местах осадки будут интенсивными, ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег.