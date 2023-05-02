https://news.day.az/society/1560735.html Ожидаются ливни, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ожидаются ливни, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая местами ожидаются дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В районах Азербайджана завтра сохранится нестабильная погода, в горных территориях снег, прогнозируются ливни, грозы, град.
В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.
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