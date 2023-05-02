Ожидаются ливни, град

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая местами ожидаются дожди, в отдельных местах полуострова интенсивные.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана завтра сохранится нестабильная погода, в горных территориях снег, прогнозируются ливни, грозы, град.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.