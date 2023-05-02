https://news.day.az/society/1560773.html Арестован тренер, обвиняемый в смерти 7-летнего ребенка
Арестован тренер, обвиняемый в смерти 7-летнего ребенка
В Сумгайыте рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в причинении смертельных травм 7-летнему ребенку.
Как сообщает Day.Az, решение было оглашено на заседании в Сумгайытском городском суде.
В отношении Мехмана Халилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
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