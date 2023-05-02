Арестован тренер, обвиняемый в смерти 7-летнего ребенка

В Сумгайыте рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в причинении смертельных травм 7-летнему ребенку.

Как сообщает Day.Az, решение было оглашено на заседании в Сумгайытском городском суде.

В отношении Мехмана Халилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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