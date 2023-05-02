Семейный кодекс будет обновлен

В Азербайджане вносятся изменения в Семейный кодекс.

Как сообщает Day.Az, изменения в Кодекс обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменениям, в Кодекс добавляются статьи 145.8. (общее число детей в приемной семье с обоими родителями, включая собственных детей, не может превышать 5, а общее число детей в приемной семье с одним родителем не может превышать 3) и 145,9. (число приемных детей в приемных семьях не должно превышать 3 (за исключением случаев, когда приемные дети являются братьями и сестрами).

Кроме того, согласно новой статье 145.10, в целях предупреждения случаев, способных нанести ущерб умственному, физическому, эмоциональному, психологическому развитию ребенка, переданного в приемную семью, орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, должен учитывать разницу в возрасте детей, переданных в приемную семью.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.