Станут доступны новые виды социальных пособий

В Азербайджане вводятся новые виды социальных пособий.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенных изменениях в закон "О социальных пособиях", которые были обсуждены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, устанавливаются ежемесячные пособия для приемных семей, в том числе с приемным ребенком с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, и единовременные пособия на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью.

Пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, назначается с выплатой 4 раза в год (в марте, июне, сентябре и декабре) после оформления документа о передаче ребенка в приемную семью между приемными родителями и органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, на период действия данного документа.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.