Лица получившие образование за пределами Азербайджана участвуют в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
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Проводится мероприятие с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в нем принимают участие официальные лица, представители различных сфер.

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