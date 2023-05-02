Лица получившие образование за пределами Азербайджана участвуют в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Проводится мероприятие с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в нем принимают участие официальные лица, представители различных сфер.

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