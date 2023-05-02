https://news.day.az/society/1560838.html Лица получившие образование за пределами Азербайджана участвуют в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Лица получившие образование за пределами Азербайджана участвуют в мероприятии, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Проводится мероприятие с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в нем принимают участие официальные лица, представители различных сфер.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре