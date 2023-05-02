Бакинский турнир международной олимпиады «Owlypia» прошел в Баку в Европейской Азербайджанской Школе

28-29 апреля в Европейской Азербайджанской Школе прошел Бакинский турнир олимпиады Owlypia.

Цель соревнований Owlypia - поощрение интеллектуального любопытства у каждого молодого ума. Owlypia была основана в 2017 году Перцептум Эдукейшн, сертифицированным социальным учреждением находящимся в Лондоне, Великобритания.

Owlypia Global Challenge получила похвалу за ударение не только на академическом совершенстве, но и на культурном обмене и глобальном осознании. Участники получают возможность учиться друг у друга и делиться своими взглядами на разнообразные темы.

Участвуя в соревнованиях Owlypia в пяти различных категориях, таких как Искусство и дизайн, Экономика и бизнес, Литература и культура, Наука и технологии, и Социальные науки, юные интеллектуалы делятся своими творческими идеями, улучшают свои академические навыки, находят свой потенциал, улучшают свою самоуверенность, повышают способности к командной работе и заводят новых друзей.

В соревновании, в котором участвовали многие школы Баку, студенты соревновались в категории OWLINS и OWLETS.

В первый день соревнований студенты выполняли задания, участвуя в дебатах и различных академических мероприятиях.

Во второй день олимпиады в коллективном соревновании студентам были заданы вопросы на различные темы. Студенты, ответившие на вопросы правильно, шагнули вперед, чтобы выиграть медаль.

В ходе "Талант-шоу" участники развлекали друг друга интересными и захватывающими выступлениями, проводя время в веселой атмосфере.

В конце мероприятия состоялась долгожданная церемония награждения участников. Студенты были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, сертификатами и кубками в разных номинациях как вознаграждение за двухдневные усилия.

Студенты Европейской Азербайджанской Школы также завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, кубки и сертификаты в нескольких номинациях.

Команды, достигшие высоких результатов, будут участвовать в глобальных турнирах, которые пройдут в Бостоне, Кембридже и Абу-Даби.