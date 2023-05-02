https://news.day.az/society/1560850.html Али Асадов о влиянии великого лидера Гейдара Алиева на его жизнь
Али Асадов о влиянии великого лидера Гейдара Алиева на его жизнь
Среди тысяч молодых людей, отправленных в Москву для получения высшего образования с благословения великого лидера Гейдара Алиева, был и я.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на мероприятии с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
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