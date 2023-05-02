Али Асадов о влиянии великого лидера Гейдара Алиева на его жизнь

Среди тысяч молодых людей, отправленных в Москву для получения высшего образования с благословения великого лидера Гейдара Алиева, был и я.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на мероприятии с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Новость обновляется

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.