В Нахчыване пресекли попытку незаконного провоза патронов из Ирана в Турцию

Сотрудники таможенного поста "Шахтахты" Нахчыванского Главного таможенного управления пресекли попытку незаконного провоза через границу Азербайджана патронов.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило управление прессы и связей с общественностью Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, на таможенном посту "Шахтахты" был проведен таможенный осмотр грузового транспортного средства, направлявшегося транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Турцию. Во время осмотра внутри 1 пластиковой упаковки, спрятанной в кабине автомобиля, было обнаружено 45 патронов.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, патроны калибра 9х17 миллиметров, изготовленные заводским способом, предназначены для использования в огнестрельном оружии, считаются боеприпасами и пригодны к применению (стрельбе).