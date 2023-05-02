https://news.day.az/society/1560902.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, 3 - скончались, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 892 человека вылечились, 10 245 - скончались, число активных больных составляет 277.
За последние сутки в стране проведены 1 237 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 592 173.
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