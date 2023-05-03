На этих улицах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект Бабека, в направлении центра.