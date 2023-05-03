МЧС обратилось к населению

Государственное агентство МЧС по безопасному ведению работ и надзору в промышленности продолжает принимать соответствующие меры по обеспечению требований технической безопасности в промышленности и горнодобывающей промышленности.

Как передает Day.Az, было отмечено, что в ходе мероприятий, проводимых в этих рамках, были выявлены факты нарушения требований законодательства, а также правил технической безопасности при размещении и эксплуатации топливных баков в густонаселенных жилых районах, организации продажи топлива в пластиковых контейнерах. Это серьезное нарушение, которое подвергает жизнь и здоровье человека реальной опасности в случае пожара или взрыва, который может произойти там в любой момент. В связи с каждым выявленным таким фактом агентством предусмотрены жесткие меры в соответствии с законодательством.

МЧС рекомендует сообщать о таких фактах на горячую линию Министерства "112".