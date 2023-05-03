Необычная погода в Хыналыг в мае

Ночью 3 мая в высокогорных районах Губинского района выпал снег.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщили жители села Хыналыг. По их словам, высота снежного покрова в населенном пункте превышает 8 сантиметров.

В связи со снегопадом температура в горных районах снизилась.