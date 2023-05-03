https://news.day.az/society/1560963.html Необычная погода в Хыналыг в мае
Необычная погода в Хыналыг в мае
Ночью 3 мая в высокогорных районах Губинского района выпал снег.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщили жители села Хыналыг. По их словам, высота снежного покрова в населенном пункте превышает 8 сантиметров.
В связи со снегопадом температура в горных районах снизилась.
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