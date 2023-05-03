Устранены последствия аварии на магистральном водопроводе

Последствия аварии на магистральном водопроводе Кура-Баку, произошедшей накануне, устранены.

Об этом Day.Az сообщил в среду руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

"Подача воды в районы Баку, оставшиеся без воды из-за аварии, восстановлена", - сказал он.

Отметим, что минувшим днем в результате аварии на участке магистрального водопровода Кура-Баку, проходящем по территории Гарадагского района города Баку, затопило прилегающие территории на 19-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией.

Из-за аварии были введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов города Баку, а также в села Гаджигабульского района, расположенные вдоль маршрута магистрального водопровода.