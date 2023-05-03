https://news.day.az/society/1561091.html "Trendyol" порадовал пользователей в Азербайджане
"Trendyol" порадовал пользователей в Азербайджане
Азербайджанским пользователям популярной турецкой торговой платформы "Trendyol" предлагается новая возможность.
Как сообщает в среду Day.Az, при входе на сайт платформы появляется опция "Теперь вы можете получать свои заказы с "Trendyol" на адрес в Азербайджане".
Благодаря нововведению теперь можно зарегистрироваться по азербайджанскому номеру телефона и отслеживать заказ на сайте "Trendyol". Заказчик может выбрать опцию "доставка товара на дом", указав в качестве адреса свой домашний адрес.
Отметим, что до сих пор у "Trendyol" не было службы прямой доставки в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре