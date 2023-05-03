Устанавливаются новые пособия в Азербайджане

В связи с приемными семьями устанавливаются единовременное и ежемесячные пособия.

Об этом сказал сегодня замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вусал Насирли на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что пособия включают в себя прожиточный минимум, предусмотренный для детей по всей стране, и дополнительные стимулирующие суммы, установленные в зависимости от состояния здоровья, возраста, количества детей.

Отметим, что в Азербайджане будет применяться новая модель приемной семьи. В связи с этим внесены поправки в Семейный кодекс. Согласно изменениям, в Кодекс добавляются статьи 145.8. (общее число детей в приемной семье с обоими родителями, включая собственных детей, не может превышать 5, а общее число детей в приемной семье с одним родителем не может превышать 3) и 145,9. (число приемных детей в приемных семьях не должно превышать 3 (за исключением случаев, когда приемные дети являются братьями и сестрами).

Кроме того, согласно новой статье 145.10, в целях предупреждения ситуаций, способных нанести ущерб умственному, физическому, эмоциональному, психологическому развитию ребенка, переданного в приемную семью, орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, должен учитывать разницу в возрасте детей, переданных в приемную семью.