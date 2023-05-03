https://news.day.az/society/1561115.html Сколько детей растут без родительского попечения?
Сколько детей растут без родительского попечения?
В 24 действующих в стране учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 1 559 детей.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли.
Он добавил, что в соответствии с законодательством дети, лишенные родительской опеки, по достижении 18-летнего возраста обеспечиваются государством квартирами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре