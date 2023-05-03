https://news.day.az/society/1561135.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах, есть пострадавшие - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах, есть пострадавшие - ВИДЕО
На дороге Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.
Об этом Day.Az сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
Как сообщается, инцидент произошел сегодня около 13:05 на 174-м километре автодороги Баку-Газах-Грузия, проходящем по территории села Каррар Кюрдамирского района.
Микроавтобус марки "Mercedes" с государственным регистрационным знаком 90-ZD-493, столкнулся со следовавшим в том же направлении грузовиком марки "КамАЗ" с государственным регистрационным знаком 66-BH-162. В результате ДТП погибли 3 пассажира "Mercedes", еще трое пострадали.
По данному факту проводится расследование.
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