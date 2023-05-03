https://news.day.az/society/1561152.html МЧС о мерах, принятых после резонансного ДТП в Кюрдамире
МЧС о мерах, принятых после резонансного ДТП в Кюрдамире
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП в селе Каррар Кюрдамирского района, сообщили Day.Az в среду в МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что при столкновении микроавтобуса марки "Mercedes" и грузового автомобиля марки "КамАЗ" 1 человек оказался зажатым в микроавтобусе.
В результате проведенных мероприятий тело 1 человека было извлечено из поврежденного транспортного средства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре