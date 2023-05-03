Среди пострадавших в ДТП есть дети

В связи с ДТП на участке автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящем по территории села Каррар Кюрдамирского района, на место происшествия были привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи "113", подведомственной TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBIB, около 13:45 в отделение неотложной медицинской помощи Кюрдамирской центральной районной больницы были доставлены пострадавшие в аварии, 3 из которых - дети. Им оказаны необходимые медицинские услуги, продолжается их лечение.

Состояние 1 пострадавшей женщины тяжелое, детей (2 девочки, 1 мальчик) и 5 мужчин - стабильное.