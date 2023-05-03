https://news.day.az/society/1561183.html Уголовное дело о коррупции направлено в суд
Уголовное дело о коррупции направлено в суд
Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бывшего заместителя начальника бакинского отделения объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета Фахраддина Гулиева.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Было отмечено, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.
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