Уголовное дело о коррупции направлено в суд

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бывшего заместителя начальника бакинского отделения объединения "Азертерминалкомплекс" Государственного таможенного комитета Фахраддина Гулиева.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.